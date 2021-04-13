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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Земельный кодекс и продажа лекарств детям: повестка дня Рады 13 апреля

На пленарном заседании 13 апреля Верховная Рада рассмотрит ряд важных законопроектов.

верховна рада

Прежде всего, народные депутаты должны внести изменения в повестку дня пятой сессии парламента из-за жесткого локдауна в Киеве.

Планируется также, что Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении поправок в Земельный кодекс и другие законодательные акты (относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений).

Важным также является законопроект о внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона О разведке (второе чтение), который определен президентом как неотложный.

Вопросы первого чтения:

  • несколько законопроектов о внесении изменений в закон О лекарственных средствах, которые касаются запрета продажи лекарственных средств детям;
  • проект закона о внесении изменений в статью 367 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека;
  • законопроект о внесении изменений в закон О почтовой связи.

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Кроме того, на этой неделе Верховная Рада запланировала два внеочередных заседания — во вторник и четверг, 13 и 15 апреля. Они должны состояться после очередных заседаний.

Среди важнейших вопросов, которые выносятся на обсуждение — проект закона о конституционной процедуре, которым планируется увеличить штрафы за ложь в декларации, а также законопроект, который предусматривает предоставление соискателям полного общего среднего образования права выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание, ГИА или ВНО).

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