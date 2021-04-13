На пленарном заседании 13 апреля Верховная Рада рассмотрит ряд важных законопроектов.
Прежде всего, народные депутаты должны внести изменения в повестку дня пятой сессии парламента из-за жесткого локдауна в Киеве.
Планируется также, что Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении поправок в Земельный кодекс и другие законодательные акты (относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений).
Важным также является законопроект о внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона О разведке (второе чтение), который определен президентом как неотложный.
Вопросы первого чтения:
- несколько законопроектов о внесении изменений в закон О лекарственных средствах, которые касаются запрета продажи лекарственных средств детям;
- проект закона о внесении изменений в статью 367 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека;
- законопроект о внесении изменений в закон О почтовой связи.
Кроме того, на этой неделе Верховная Рада запланировала два внеочередных заседания — во вторник и четверг, 13 и 15 апреля. Они должны состояться после очередных заседаний.
Среди важнейших вопросов, которые выносятся на обсуждение — проект закона о конституционной процедуре, которым планируется увеличить штрафы за ложь в декларации, а также законопроект, который предусматривает предоставление соискателям полного общего среднего образования права выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание, ГИА или ВНО).