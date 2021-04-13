ВСУ получили отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ, который оснастили самонаводящейся системой пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками.
Модернизацию и ремонт выполнил Конотопский авиаремонтный завод Авиакон, который является единственным в Украине предприятием, владеющим технологией полного цикла капитального ремонта вертолетов.
Кроме противоракетной системы в Ми-8МТ теперь есть радиолокационный ответчик, два комплекта спутниковой навигационной системы, аварийный радиомаяк и новейший регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа.
— Кроме того, отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор, — рассказывают о модернизации Ми-8МТ в Укроборонпроме.
Перевооружение ВВС Украины
Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк заявил, что перевооружение и модернизация ВВС Украины может сдержать агрессию России на Востоке и нанести реальный удар в пропагандистской войне.
По мнению Бланка, украинской армии крайне нужны реактивные самолеты, вооруженные современными интеллектуальными боеприпасами, а также западные средства ПВО.
Фото: Укроборонпром