Луганск, Славянск и Краматорск можно было освободить еще в 2014 году — Лапутина

Украинские спецслужбы и военные в 2014 году могли освободить Славянск, Краматорск и Луганск на раннем этапе Антитеррористической операции.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

— На тот момент, когда действительно у Гиркина (отставной офицер вооруженных сил РФ, — Ред.) не было более или менее значительного силового резерва, а до введения российских войск оставалось время, в Краматорском аэропорту нашими сотрудниками был разработан план взятия в кольцо Славянска. Ведь со стороны Изюма стояли наши военные, а на другой части этого аэродрома располагались силы специальных операций, — рассказала она.

План был следующий: довооружить, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам.

Министр, которая и сама участвовала в защите Краматорского аэродрома предполагает, что об этом плане могли просто не сообщить руководству на уровне министра обороны и выше.

По ее мнению, была возможность в начале апреля 2014 года освободить и Луганск. Тогда спецслужбы также были готовы к штурму захваченных зданий, но им не дали команду.

Также силовики предлагали точечно нейтрализовать организаторов захвата парламента Крыма, однако “людям, которые тогда взяли ответственность за страну в такой сложный период, не хватило силы воли и твердости”.

Годовщина АТО

13 апреля отмечают годовщину начала Антитеррористической операции на Востоке Украины.

После аннексии Крыма в 2014 году пророссийские диверсионные группы начали активно действовать в юго-восточных регионах.

К счастью, во многих регионах удалось избежать создания незаконных республик. А вот чтобы освободить украинский Донбасс, пришлось начать АТО, которая длится уже седьмой год.

Важным поводом для начала АТО стал захват города Славянск 12 апреля 2014.

Как освобождали Славянск и почему война продолжается, смотрите на Фактах ICTV