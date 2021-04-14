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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Милованов стал и. о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабмин назначил экс-главу Минэкономразвития Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора государственного предприятия Национальный фонд инвестиций Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 апреля.

Милованов стал и. о. гендиректора Нацинвестфонда

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Василий Мокан.

ГП Национальный фонд инвестиций Украины Кабмин создал в конце марта по поручению президента Владимира Зеленского. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.

Обязанности предприятия:

  • заниматься международным экономическим сотрудничеством и ростом конкурентоспособности Украины;
  • управлять объектами собственности;
  • приобщаться к социально значимых проектов и создавать инвестиционные фонды;
  • предоставлять деньги для реализации инвестпроектов, готовить и реализовать их.
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Кто такой Тимофей Милованов

Тимофей Милованов — советник председателя Офиса президента Андрея Ермака.

С августа 2019 года по март 2020-го был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

До работы в Кабмине он входил в состав Совета НБУ. В течение 2016-2019 годов занимал должность заместителя председателя Совета.

В 2004 году Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Сейчас он профессор Питтсбургского университета (США).

Также чиновник был среди соучредителей общественной организации VoxUkraine, которую создала в 2014 году группа работающих в Украине и за рубежом экономистов и юристов.

В Украине запустили Национальный фонд инвестиций

Недавно правительство создало Национальный фонд инвестиций Украины. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.

Также Нацинвестфонд должен создать в стране необходимые условия, чтобы можно было реализовывать масштабные инвестиционные проекты.

Источник: Василий Мокан

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