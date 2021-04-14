Милованов стал и. о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабмин назначил экс-главу Минэкономразвития Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора государственного предприятия Национальный фонд инвестиций Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 апреля.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Василий Мокан.

ГП Национальный фонд инвестиций Украины Кабмин создал в конце марта по поручению президента Владимира Зеленского. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.

Обязанности предприятия:

заниматься международным экономическим сотрудничеством и ростом конкурентоспособности Украины;

управлять объектами собственности;

приобщаться к социально значимых проектов и создавать инвестиционные фонды;

предоставлять деньги для реализации инвестпроектов, готовить и реализовать их.

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Кто такой Тимофей Милованов

Тимофей Милованов — советник председателя Офиса президента Андрея Ермака.

С августа 2019 года по март 2020-го был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

До работы в Кабмине он входил в состав Совета НБУ. В течение 2016-2019 годов занимал должность заместителя председателя Совета.

В 2004 году Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Сейчас он профессор Питтсбургского университета (США).

Также чиновник был среди соучредителей общественной организации VoxUkraine, которую создала в 2014 году группа работающих в Украине и за рубежом экономистов и юристов.

В Украине запустили Национальный фонд инвестиций

Недавно правительство создало Национальный фонд инвестиций Украины. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.

Также Нацинвестфонд должен создать в стране необходимые условия, чтобы можно было реализовывать масштабные инвестиционные проекты.

Источник: Василий Мокан