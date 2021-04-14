Милованов стал и. о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабмин назначил экс-главу Минэкономразвития Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора государственного предприятия Национальный фонд инвестиций Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 апреля.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Василий Мокан.
ГП Национальный фонд инвестиций Украины Кабмин создал в конце марта по поручению президента Владимира Зеленского. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.
Обязанности предприятия:
- заниматься международным экономическим сотрудничеством и ростом конкурентоспособности Украины;
- управлять объектами собственности;
- приобщаться к социально значимых проектов и создавать инвестиционные фонды;
- предоставлять деньги для реализации инвестпроектов, готовить и реализовать их.
Кто такой Тимофей Милованов
Тимофей Милованов — советник председателя Офиса президента Андрея Ермака.
С августа 2019 года по март 2020-го был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
До работы в Кабмине он входил в состав Совета НБУ. В течение 2016-2019 годов занимал должность заместителя председателя Совета.
В 2004 году Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Сейчас он профессор Питтсбургского университета (США).
Также чиновник был среди соучредителей общественной организации VoxUkraine, которую создала в 2014 году группа работающих в Украине и за рубежом экономистов и юристов.
В Украине запустили Национальный фонд инвестиций
Недавно правительство создало Национальный фонд инвестиций Украины. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.
Также Нацинвестфонд должен создать в стране необходимые условия, чтобы можно было реализовывать масштабные инвестиционные проекты.
Источник: Василий Мокан