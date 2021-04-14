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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Наказание за ложь в декларациях и продажа лекарств детям: повестка дня Рады на 14 апреля

Пленарное заседание Верховной Рады 14 апреля традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов голосование за ряд законопроектов в первом и втором чтении, а также ратификация некоторых соглашений.

Наказание за ложь в декларациях и продажа лекарств детям: повестка дня Рады на 14 апреля

В первом чтении депутаты рассмотрят президентский проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Также в первом чтении будут рассматривать внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям.

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Есть в повестке дня к рассмотрению законопроект о повышении пенсий отдельным категориям лиц, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Для голосования во втором чтении на поветку дня вынесено меньше законопроектов. Одними из них являются законопроекты №4278 и №4279 об увеличении стоимости международных посылок.

Порядок денний Верховної Ради 14 квітня by Віта Гірко on Scribd

Рада заслушает отчет Степанова

16 апреля народные депутаты во время часа вопросов к правительству хотят заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова о ситуации с вакцинацией от коронавируса.

В частности, их интересует, как в ведомстве планируют увеличивать доверие населения к вакцинации и что происходит с дополнительными партиями вакцин.

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