PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Политический вопрос: отход Гиркина из Славянска в 2014-м можно было пресечь

Выход группы Гиркина из Славянска в направлении Донецка в июле 2014 года можно было пресечь.

Политический вопрос: отход Гиркина из Славянска в 2014-м можно было пресечь

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

— Это очень болезненная история для нас. Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сведения в центры принятия решений. Все наши сотрудники и военные говорили и говорят, что можно было пресечь его выход, — отметила министр.

В 2014 году Юлия Лапутина принимала участие в АТО в составе группы Альфа.

5 июля 2014 года боевики под командованием Игоря Гиркина покинула Славянск. Однако, тогда руководство АТО заявило, что остановить группу было и предотвратить ее отход в Донецк невозможно.

— Я думаю, это вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-то, не знаю, — заявила Лапутина.

Биография Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина, родившаяся в 1967 году в Киеве — вторая женщина-генерал в истории независимой Украины. Она имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины.

В декабре 2020 года Юлия Лапутина стала новым министром по делам ветеранов.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка