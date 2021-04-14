Политический вопрос: отход Гиркина из Славянска в 2014-м можно было пресечь

Выход группы Гиркина из Славянска в направлении Донецка в июле 2014 года можно было пресечь.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

— Это очень болезненная история для нас. Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сведения в центры принятия решений. Все наши сотрудники и военные говорили и говорят, что можно было пресечь его выход, — отметила министр.

В 2014 году Юлия Лапутина принимала участие в АТО в составе группы Альфа.

5 июля 2014 года боевики под командованием Игоря Гиркина покинула Славянск. Однако, тогда руководство АТО заявило, что остановить группу было и предотвратить ее отход в Донецк невозможно.

— Я думаю, это вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-то, не знаю, — заявила Лапутина.

Биография Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина, родившаяся в 1967 году в Киеве — вторая женщина-генерал в истории независимой Украины. Она имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины.

В декабре 2020 года Юлия Лапутина стала новым министром по делам ветеранов.