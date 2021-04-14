В Украине 450 тыс. человек записались на вакцинацию, больше всего в Киеве

С 1 марта, люди, которые хотят получить прививку против коронавируса, могут стать в электронную очередь, записавшись в лист вакцинации.

С учетом этапности проведения национальной кампании по вакцинации, людям из списка ожидания предложат записаться в пункт прививки на конкретную дату и время.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер во время брифинга.

— По состоянию на вечер 13 апреля в лист ожидания на вакцинацию записалось 449 960 человек. Больше всего записей осуществили люди от 21 до 39 лет, меньше — в возрасте 80+. Больше всего людей записалось в Киеве — 137 891 человек.

Министерству эта информация важна, ведь надо логистически рассчитывать, где должна появиться вакцина и в каком количестве.

— Если человек не записалась в список ожидания, это не ограничит проведение его вакцинации в будущем, — пояснил он.

Представитель министерства напомнил, что записаться можно через государственный портал Дія, через мобильное приложение Дія, а также позвонить в контактный центр Минздрава: 0 800 60 2019.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 14 553 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 5 063 людям. Всего за период пандемии инфицировалось 1 887 338 человек.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.