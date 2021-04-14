PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине ввели компенсацию за задержку пенсий и зарплат

В Украине расширили перечень выплат, за нарушение сроков предоставления которых будут выплачивать компенсацию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

пенсія пенсіонери

В Минсоцполитики объяснили, что принятое постановление определяет список лиц, которые могут рассчитывать на компенсацию, если они вовремя не получили:

  • пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработную плату (денежное обеспечение);
  • сумму индексации денежных доходов граждан;
  • деньги за возмещение вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
  • выплаты лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.
Читайте
Выплату пенсий в Украине с сентября переведут на карточки - Минсоцполитики

Возвращение больничных

Накануне Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возвращение выплат больничных.

Поэтому теперь украинцы смогут получать денежную компенсацию в случае временной нетрудоспособности вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка