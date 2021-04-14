В Украине ввели компенсацию за задержку пенсий и зарплат

В Украине расширили перечень выплат, за нарушение сроков предоставления которых будут выплачивать компенсацию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
В Минсоцполитики объяснили, что принятое постановление определяет список лиц, которые могут рассчитывать на компенсацию, если они вовремя не получили:
- пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработную плату (денежное обеспечение);
- сумму индексации денежных доходов граждан;
- деньги за возмещение вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
- выплаты лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.
Возвращение больничных
Накануне Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возвращение выплат больничных.
Поэтому теперь украинцы смогут получать денежную компенсацию в случае временной нетрудоспособности вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.