Вводить локдаун на территории всей страны сейчас нет смысла, поскольку адаптивный карантин — эффективный инструмент борьбы с коронавирусом, о чем свидетельствует улучшение ситуации в отдельных регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила, — отметил он.

Также глава правительства отметил, что ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в отдельных областях наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций.

Поэтому это указывает на то, что адаптивный карантин, который сейчас действует в Украине, — эффективный инструмент для борьбы с Covid-19.

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Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине утвердили обновленный национальный план вакцинопрофилактики. Он предусматривает ускорение вакцинальной кампании.

По словам премьера, ожидается, что в 2021 году более половины всего взрослого населения получат прививки от Covid-19.