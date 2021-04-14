Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Как будет работать Новая почта на майские праздники — график

В мае украинцы получат три дополнительных выходных и будут отмечать множество праздников. Поэтому график работы отделений Новой почты претерпел некоторые изменения.

нова пошта

Чтобы успеть вовремя забрать или отправить посылку, обратите внимание на график работы Новой почты на майские праздники:

  • Суббота, 1 мая — отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;
  • Воскресенье, 2 мая — все отделения почты не работают;
  • Понедельник, 3 мая — отделения и адресная доставка работают в обычном графике;
  • Суббота, 8 мая — отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;
  • Воскресенье, 9 мая — отделение и адресная доставка работают по обычному графику субботы;
  • Понедельник, 10 мая — отделения и адресная доставка работают по обычному графику воскресенья.

В пресс-службе Новой почты нам заявили, что информация может дополняться и изменяться, поэтому Факты ICTV будут следить за графиком работы отделений.

Работа почты во время локдауна

Несмотря на введение в столице жесткого карантина, все отделения Новой почты будут работать в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых ограничений.

В перечне ограничений на сайте КГГА об изменениях в работе почты речь не идет.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка