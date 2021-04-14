Очередное заседание Верховной Рады начнется 14 апреля в 10.00, на нем нардепы рассмотрят ряд законопроектов, относительно внесения изменений в действующее законодательство.
Также на рассмотрение вынесут проект закона о саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности.
В частности, на рассмотрении в среду:
- законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (второе чтение);
- внесение изменений в закон об ответственности за ложное декларирование (первое чтение);
- внесение изменений в закон Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (первое чтение);
- изменения в ст 22 Закона Украины о рекламе, относительно рекламирования электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
- ряд постановлений о переименовании населенных пунктов.
Закон о защите должников от коллекторов
12 апреля президент Зеленский подписал закон предусматривающий создание публичного реестра коллекторских компаний.
Сейчас в Украине насчитывается около 200 таких компаний, они часто действуют с нарушением законодательства, а закон №1349-ІХ предусматривает регулирование их работы.