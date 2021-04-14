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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Заседание Верховной Рады 14 апреля: онлайн-трансляция

Очередное заседание Верховной Рады начнется 14 апреля в 10.00, на нем нардепы рассмотрят ряд законопроектов, относительно внесения изменений в действующее законодательство.

Верховная Рада

Также на рассмотрение вынесут проект закона о саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности.

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В частности, на рассмотрении в среду:

  • законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (второе чтение);
  • внесение изменений в закон об ответственности за ложное декларирование (первое чтение);
  • внесение изменений в закон Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (первое чтение);
  • изменения в ст 22 Закона Украины о рекламе, относительно рекламирования электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
  • ряд постановлений о переименовании населенных пунктов.

Закон о защите должников от коллекторов

12 апреля президент Зеленский подписал закон предусматривающий создание публичного реестра коллекторских компаний.

Сейчас в Украине насчитывается около 200 таких компаний, они часто действуют с нарушением законодательства, а закон №1349-ІХ предусматривает регулирование их работы.

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