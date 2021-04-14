Физлица-предприниматели и наемные работники из красных карантинных зон карантина с 19 апреля смогут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение Дія. На программу поддержки предпринимателей планируют потратить около 3 млрд грн.

Помощь ФЛП

В марте этого года парламент принял закон о помощи физлицам-предпринимателям на карантине.

Согласно документу, застрахованные наемные работники субъектов хозяйствования и ФЛП, пострадавшие из-за введения дополнительных карантинных ограничений в красных зонах карантина, получат от государства одноразовое пособие в размере 8 тыс. грн.

Накануне Кабинет министров обнародовал постановление №329, которое определяет виды деятельности, которые могут рассчитывать на выплаты. Кто имеет право получить карантинную помощь — читайте на Фактах ICTV.