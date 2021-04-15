Курс валют НБУ на 15 апреля 2021 в Украине

Национальный банк Украины понизил курс доллара к гривне, в то же время цена на евро выросла.

На четверг, 15 апреля, НБУ установил курс 27,97 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 15 апреля, зафиксировалось на 33,47 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на злотый и российский рубль выросла.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.04:

$ 1 — 27,97 грн;

€ 1 — 33,47 грн;

1 польский злотый — 7,34 грн;

10 российских рублей — 3,69 грн.

Сколько будет стоить доллар к концу года

По данным финансовых экспертов, курс доллара в 2021 году наиболее стабильным будет летом.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.