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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Гройсман призвал Байдена, Меркель и Макрона приехать в Украину из-за агрессии РФ

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман призвал мировых лидеров, прежде всего президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, лично приехать в Украину, чтобы выразить стране свою поддержку и вместе показать то сопротивление российской агрессии, которое будет невозможно преодолеть.

Гройсман призвал Байдена, Меркель и Макрона приехать в Украину из-за агрессии РФ

Об этом политик заявил в своем обращении в социальных сетях.

— Мы все видим: Россия как никогда повысила ставки в своем стремлении покорить Украину. Российские вооруженные силы ежедневно увеличивают количество и потенциал в нашем Крыму и на наших восточных границах. Политическая риторика из Москвы — максимально агрессивная, — отметил он.

Владимир Гройсман обратил внимание, что президент Байден и члены его администрации все решительнее заявляют о своей приверженности Украине в форме усиления военной поддержки.

— За это мы глубоко благодарны. Но я считаю, что мы находимся в точке, когда нужно сделать еще больше. То, что однозначно даст понять России, что независимость и территориальную целостность Украины нужно уважать. То, чего не могут показать Javelin и военные корабли США в Черном море, — подчеркнул лидер Украинской стратегии.

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Владимир Гройсман уверен, что таким шагом может стать совместный визит в Украину лидера США и лидеров Германии и Франции. Так Россия увидит решимость мира поддержать и защитить Украину.

— Пришло время для этого проявления силы и единства. Россия не может и дальше чувствовать безнаказанность за свои действия. Чем больше мы позволим Путину обострить ситуацию, тем сложнее будет преодолевать ее последствия.

Сегодня я призываю президента Байдена, канцлера Меркель и президента Макрона вместе со всеми другими мировыми лидерами приехать в Украину, чтобы на нашей земле выразить нам свою поддержку. Чтобы мы вместе показали России, что ее агрессия столкнется с сопротивлением, которое невозможно преодолеть, — заявил политик.

Агрессия России против Украины

Накануне министр обороны Андрей Таран заявил, что численность российских войск возле границы Украины достигнет 110 тыс. человек в результате активного наращивания РФ дополнительных ударных возможностей.

По его словам, основной проект российской власти — это повышение давления на Украину, чтобы заглушить прогресс реформ и разрушить украинские евроатлантические стремления.

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