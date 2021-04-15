Карантинные меры в Киеве позволили стабилизировать ситуацию — Поворозник

Карантинные меры, которые уже две недели действуют в Киеве, позволили стабилизировать ситуацию. Сейчас в столице нет роста заболеваемости коронавируса, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов.

— Я надеюсь, что в течение двух недель мы сможем достичь соответствующих показателей, чтобы перейти в оранжевую зону.

Однако даже после этого нужно будет соблюдать все правила, чтобы вновь не вернуться в красную зону.

Во время Пасхальных праздников будут ориентироваться на опыт предыдущего года. Главное — не допустить массовое скопление людей.

— Я убежден, что мы проработаем правила, по которым мы будем праздновать Пасху, — рассказал он.

Поворозник также напомнил, что транспорт в Киеве продолжит работать по спецпропускам.

Карантин в Киеве

В Киеве продлили жесткий карантин еще на две недели, то есть до 30 апреля. В частности, в столице транспорт будет работать исключительно по спецпропускам.

Такое решение было принято из-за того, что медицинская система Киева может просто не справиться с количеством больных.

Список ограничений в Киеве во время карантина, смотрите на сайте Факты ICTV.