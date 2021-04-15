Карантинные меры в Киеве позволили стабилизировать ситуацию — Поворозник

Карантинные меры, которые уже две недели действуют в Киеве, позволили стабилизировать ситуацию. Сейчас в столице нет роста заболеваемости коронавируса, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.
Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов.
— Я надеюсь, что в течение двух недель мы сможем достичь соответствующих показателей, чтобы перейти в оранжевую зону.
Однако даже после этого нужно будет соблюдать все правила, чтобы вновь не вернуться в красную зону.
Во время Пасхальных праздников будут ориентироваться на опыт предыдущего года. Главное — не допустить массовое скопление людей.
— Я убежден, что мы проработаем правила, по которым мы будем праздновать Пасху, — рассказал он.
Поворозник также напомнил, что транспорт в Киеве продолжит работать по спецпропускам.
Карантин в Киеве
В Киеве продлили жесткий карантин еще на две недели, то есть до 30 апреля. В частности, в столице транспорт будет работать исключительно по спецпропускам.
Такое решение было принято из-за того, что медицинская система Киева может просто не справиться с количеством больных.
Список ограничений в Киеве во время карантина, смотрите на сайте Факты ICTV.