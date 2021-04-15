Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021, который предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации.

Документ №5014 поддержали 298 народных депутатов на заседании 13 апреля.

Согласно изменениям, ученики, которые завершают получение общего среднего образования в этом году, освобождаются от государственной итоговой аттестации.