Народные депутаты Украины соберутся на заседание Верховной Рады в четверг, 15 апреля. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.
Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 15 апреля 2021 года.
Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня
Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:
- проект закона №5017 о внесении изменений в закон Украины о космической деятельности;
- внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
- законопроект о идентификации и регистрации животных;
- проект закона №3604 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей;
- проект закона №2289 о внесении изменений в ст. 4 Закона Украины относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины;
- законопроект о государственной регистрации геномной информации человека.
Рада освободила выпускников 2021 от ГИА
Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021, который предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации.
Документ №5014 поддержали 298 народных депутатов на заседании 13 апреля.
Согласно изменениям, ученики, которые завершают получение общего среднего образования в этом году, освобождаются от государственной итоговой аттестации.