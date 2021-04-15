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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Космическая деятельность и регистрация животных: повестка дня Рады 15 апреля

Народные депутаты Украины соберутся на заседание Верховной Рады в четверг, 15 апреля. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Верховна Рада

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 15 апреля 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:

  • проект закона №5017 о внесении изменений в закон Украины о космической деятельности;
  • внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
  • законопроект о идентификации и регистрации животных;
  • проект закона №3604 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей;
  • проект закона №2289 о внесении изменений в ст. 4 Закона Украины относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины;
  • законопроект о государственной регистрации геномной информации человека.

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Согласно изменениям, ученики, которые завершают получение общего среднего образования в этом году, освобождаются от государственной итоговой аттестации.

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