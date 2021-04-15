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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Кравчук оценил возможность возвращения ядерного статуса Украине

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук оценил вероятность возвращения Украине ядерного статуса. Он считает, что сейчас этот вопрос не в приоритете на внешнеполитической арене страны.

Леонид Кравчук

— Есть четкие определения внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса, — заверил он.

По словам Кравчука, есть другие позиции, которые сегодня для Украины очень важны, в частности это единство Европы.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может поднять вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО. Ведь такое сотрудничество поможет защититься от российской агрессии.

Кроме того, по словам Мельника, Украина имеет дело с самым большим перемещением российских войск со времени Второй мировой войны. Поэтому он призвал мир помочь стране.

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Агрессия РФ

С конца марта ситуация на Донбассе обострилась. В результате обстрелов оккупантов погибли украинские военные.

Кроме того, РФ начала стягивать войска возле восточных границ страны.

Подробнее про агрессию РФ против Украины — читайте на Фактах ICTV.

Источник: 24 канал

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