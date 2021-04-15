Локдаун в Киеве: как Эпицентр нарушает карантин (ВИДЕО)

Сеть гипермаркетов строительных и прочих товаров для дома Эпицентр работает во время локдауна в Киеве, нарушая ограничительные меры.

На улице Полярной, 20Д, что в Оболонском районе столицы, вся парковка у входа в Эпицентр занята автомобилями.

Центральный вход считается закрытым, в то же время посетители и работники выходят из гипермаркета через специальный черный выход.

Внутри много покупателей в масках: некоторые из них одели их не полностью.

Между рядами ассортимента иногда встречаются предупреждающие вывески Проход временно запрещен.

Сразу же за вывесками продавцы консультируют посетителей и помогают грузить товары на тележки.

На вопрос журналиста, действительно ли можно приобрести товар в Эпицентре прямо сейчас, продавец заверил, что в этом нет никаких проблем.

— Вы выбрали, что вы захотели. Мы можем выписать, вы на кассе оплачиваете, в окошко доставки показываете оплаченный документ, и вам скажут, когда вам доставят товар. Локдаун не для всех, как оказалось.

Согласно решению постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу, владельцы магазинов, где не продаются продукты или бытовая химия, в обязательном порядке должны были перевести свою работу на онлайн-режим.

В таком случае покупатель должен оформлять заказ на сайте магазина, оплачивать товар и получать его в окошке выдачи заказов, не заходя внутрь магазина.

Это уже не впервые

В ноябре сеть гипермаркетов Эпицентр нарушала карантин выходного дня, действовавший тогда в Украине.

В своих соцсетях компания выложили пост, где сообщила о введении 72-часовой пятницы.

Таким образом Эпицентр официально заявил, что даже в выходные дни не собирается закрывать двери магазинов.

В ответ на такой ход компании глава Минздрава Украины Максим Степанов пригласил руководство Эпицентра посетить реанимационные отделения с больными коронавирусом.