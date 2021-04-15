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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Низкие темпы вакцинации приведут к экономическим потерям Украины — НБУ

Низкие темпы вакцинации в Украине и обострение на Донбассе создают дополнительный риск будущих экономических потерь на фоне усиления инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.

Економіка

В НБУ сообщают, что основным риском для макропрогноза является усиление карантина в Украине и в мире, а также низкие темпы вакцинации в стране.

Кроме того, несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, усиление карантина все равно замедляет восстановление деловой активности.

В то же время риск для экономических затрат создает и эскалация военного конфликта вдоль госграницы Украины, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.

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Также НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7%, как это было в январском прогнозе, до 8%.

В то же время в НБУ надеются, что инфляция вернется до 5% к 2022 году.

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