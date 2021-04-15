В четверг, 15 апреля, депутаты Верховной Рады собираются на очередное заседание.

На повестке дня несколько важных вопросов для рассмотрения.

В первом чтении парламентарии будут голосовать за внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Во втором чтении планируется рассмотреть внесение некоторых изменений в госбюджет 2021. Также депутаты рассмотрят закон О культуре.

Час вопросов к правительству

Верховная Рада во время часа вопросов к правительству 16 апреля хочет заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с вакцинацией от коронавируса.

В частности от Минздрава хотят услышать, как в ведомстве планируют увеличивать доверие населения к вакцинации и что происходит с дополнительными партиями вакцин.