В четверг, 15 апреля, депутаты Верховной Рады собираются на очередное заседание.
На повестке дня несколько важных вопросов для рассмотрения.
В первом чтении парламентарии будут голосовать за внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Во втором чтении планируется рассмотреть внесение некоторых изменений в госбюджет 2021. Также депутаты рассмотрят закон О культуре.
Час вопросов к правительству
Верховная Рада во время часа вопросов к правительству 16 апреля хочет заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с вакцинацией от коронавируса.
В частности от Минздрава хотят услышать, как в ведомстве планируют увеличивать доверие населения к вакцинации и что происходит с дополнительными партиями вакцин.