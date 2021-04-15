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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Онлайн-трансляция заседания Рады 15 апреля

В четверг, 15 апреля, депутаты Верховной Рады собираются на очередное заседание.

Онлайн-трансляция заседания Рады 15 апреля

На повестке дня несколько важных вопросов для рассмотрения.

В первом чтении парламентарии будут голосовать за внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Во втором чтении планируется рассмотреть внесение некоторых изменений в госбюджет 2021. Также депутаты рассмотрят закон О культуре.

Час вопросов к правительству

Верховная Рада во время часа вопросов к правительству 16 апреля хочет заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с вакцинацией от коронавируса.

В частности от Минздрава хотят услышать, как в ведомстве планируют увеличивать доверие населения к вакцинации и что происходит с дополнительными партиями вакцин.

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