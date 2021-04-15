Погода на 15 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 15 апреля в Украине будет по-весеннему теплой, во всех областях ожидаются долговременные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 15 апреля — в материале Фактов ICTV.

На Востоке во всех областях пройдут теплые дожди: ночная температура до 7°, днем ​​местами до 17°.

На Западе прохладнее: дневная температура составит до 8°, ночью до 2°.

На Юге также дождливо: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 15°, ночью до 8°.

На Севере тепло, весь день будет идти дождь: днем ​​местами до 16°, ночью до 5°.

В Центре также дожди, весь день будет мрачным: ночью до 7°, днем ​​до 16°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 14° днем, вечером столбик термометра опустится до 8°.

Погода в Украине в апреле 2021

В 2021 году погода в Украине в апреле будет умеренно весенней.

Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум 6°.

Во второй половине апреля синоптики прогнозируют обильные дожди во всех областях.