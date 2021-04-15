Президент Европейского Совета Шарль Мишель принял приглашение украинской стороны на участие в Крымской платформе.

Об этом Мишель сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и добавил, что с нетерпением ждет возможности принять участие.

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Президент Европейского Совета также подчеркнул, что ЕС твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Шарль Мишель еще раз призвал РФ соблюдать свои обязательства перед ОБСЕ насчет прозрачности перемещения войск.

Крымская платформа

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира для защиты прав граждан.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам президента Зеленского, даже после решения вопроса Крыма, мир не может быть уверен, что больше ни одна страна не пострадает от оккупации.

Источник: Совет ЕС