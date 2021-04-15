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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Степанов: Украина готова к внедрению Covid-паспортов

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от коронавируса.

Максим Степанов

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, паспорт вакцинации планируют интегрировать в мобильное приложение Дия, с помощью которого можно пользоваться электронными документами.

— Мы конечно хотим, чтобы наш продукт был интегрирован в Дия. Будет QR-код в смартфоне или распечатан. В зависимости от человека, который путешествует, — отметил Степанов.

Политик добавил, что о применении Covid-паспортов внутри Украины можно будет говорить только после того, как будет обеспечен доступ к вакцинам для большинства категорий людей.

Паспорт вакцинации в Евросоюзе

В Европейском союзе официально договорились о введении паспортов вакцинации против коронавируса, которые будут необходимы для путешествий.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Covid-паспорта будут доступны для всех. Планируется, что паспорт вакцинации в Евросоюзе введут летом.

Фото: УНИАН

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