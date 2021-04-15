На территории Черкасской области пятый день подряд не проводятся прививки против коронавируса. В то же время в регионе продолжают фиксировать новые случаи болезни.
Об этом свидетельствует ежедневная информация об эпидситуации в Украине, которую публикует глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Количество случаев коронавируса и прививок:
- 11 апреля — 349 случаев/0 прививок;
- 12 апреля — 385 случаев/0 прививок;
- 13 апреля — 673 случая/0 прививок;
- 14 апреля — 581 случай/0 прививок;
- 15 апреля — 747 случаев/0 прививок.
В то же время заметно, как эпидситуация в регионе ухудшается, количество новых случаев болезни растет.
Коронавирус в Украине
С начала прививочной кампании в Украине 419 297 человек получили уколы.
За последние сутки — 15 744 украинца.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.
Источник: Максим Степанов