На территории Черкасской области пятый день подряд не проводятся прививки против коронавируса. В то же время в регионе продолжают фиксировать новые случаи болезни.

Об этом свидетельствует ежедневная информация об эпидситуации в Украине, которую публикует глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Количество случаев коронавируса и прививок:

11 апреля — 349 случаев/0 прививок;

12 апреля — 385 случаев/0 прививок;

13 апреля — 673 случая/0 прививок;

14 апреля — 581 случай/0 прививок;

15 апреля — 747 случаев/0 прививок.

В то же время заметно, как эпидситуация в регионе ухудшается, количество новых случаев болезни растет.

Коронавирус в Украине

С начала прививочной кампании в Украине 419 297 человек получили уколы.

За последние сутки — 15 744 украинца.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов