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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Черкасской области пять дней подряд не вакцинируют от коронавируса

На территории Черкасской области пятый день подряд не проводятся прививки против коронавируса. В то же время в регионе продолжают фиксировать новые случаи болезни.

вакцинація

Об этом свидетельствует ежедневная информация об эпидситуации в Украине, которую публикует глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Количество случаев коронавируса и прививок:

  • 11 апреля — 349 случаев/0 прививок;
  • 12 апреля — 385 случаев/0 прививок;
  • 13 апреля — 673 случая/0 прививок;
  • 14 апреля — 581 случай/0 прививок;
  • 15 апреля — 747 случаев/0 прививок.
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В то же время заметно, как эпидситуация в регионе ухудшается, количество новых случаев болезни растет.

Коронавирус в Украине

С начала прививочной кампании в Украине 419 297 человек получили уколы.

За последние сутки — 15 744 украинца.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов

Фото: Getty Images

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