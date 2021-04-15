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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Харькове умерли две роженицы с коронавирусом

В Харьковском родильном доме №2 в апреле умерли две роженицы с коронавирусом.

В Харькове умерли две роженицы с коронавирусом

Об этом рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан и добавила, что у умерших женщин остались здоровые новорожденные дети.

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Обе роженицы умерли еще 5 апреля, одной женщине был 31 год, она попала в больницу на 39 месяце беременности.

— Ее начали лечить от Covid, но, к сожалению, ее состояние было таким, что пришлось делать кесарево сечение. Родился здоровый ребенок. Он был выписан домой в нормальном здоровом состоянии, но, к сожалению, состояние матери, которая болела все это время Covid-19, было другим, тяжелым, — рассказала Горбунова-Рубан.

Второй женщине было 25, ей также пришлось делать кесарево сечение. Она находилась в роддоме около месяца и имела легочную недостаточность.

Смерть роженицы в Днепре

В Днепровской областной больницы имени Мечникова умерла 28-летняя роженица, которая болела коронавирусом.

У пациентки было поражено 90% легких, ей пришлось делать кесарево сечение, три недели после него она находилась на ИВЛ, сообщил генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Фото: Pexels

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