Ключевыми проблемами страны украинцы считают войну на Востоке Украины (47%), безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%). По сравнению с июлем прошлого года, количество тех, кто считает Covid-19 важной проблемой для страны, возросло.

Такие данные обнародовала социологическая группа Рейтинг. Еще 27% опрошенных важной проблемой в стране называют низкий уровень зарплат и пенсий, а 21% — взяточничество и коррупцию во власти.

19% украинцев обратили внимание на некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги. Еще 16% респондентов жалуются на невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

На личном уровне для украинцев важнейшими проблемами являются низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). В то же время эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%, а войну на Донбассе — 24%.

Также украинцев беспокоят повышение цен на товары и услуги (23%), безработица (23%), невозможность получить качественное медицинское обслуживание (16%), взяточничество и коррупция во власти (14%).

Учитывая такую ​​ситуацию, около трети опрошенных считают, что средства прежде всего нужно направить на борьбу с Covid-19 и увеличение социальных выплат, пенсий. И только 10% поддерживают инициативу, чтобы средства из бюджета направили на увеличение зарплат медиков.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 24-28 марта во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Готовы ли украинцы вакцинироваться от Covid-19

Согласно опросу, проведенному в конце марта, более половины украинцев не доверяют вакцине и не собираются делать прививки от Covid-19.

Лишь 34,5% украинцев считают, что прививка может остановить распространение коронавируса. Главная причина отказа от вакцинации — недоверие к вакцине.

Источник: Социологическая группа Рейтинг