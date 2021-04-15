PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Война на Донбассе и контрабанда: Зеленский созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО 15 апреля, во время которого будет обсуждаться ситуация на Донбассе и второй пакет санкций в отношении контрабандистов.

Война на Донбассе и контрабанда: Зеленский созывает заседание СНБО

Об этом сообщает Офис президента.

Ситуацию на Донбассе СНБО будет рассматривать в тайном режиме.

Также члены Совбеза рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

Читайте
Сможет ли Украина отразить нападение России - генерал США в Сенате дал свою оценку

Кроме этого, рассматривать будут и другие вопросы, которые касаются экономической безопасности государства.

На заседании обсудят и кибербезопасность.

Обострение на Донбассе

В связи со стягиванием российских войск под украинскую границу, НАТО призвало РФ немедленно прекратить провокации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции подчеркнул, что альянс отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка