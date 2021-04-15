Война на Донбассе и контрабанда: Зеленский созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО 15 апреля, во время которого будет обсуждаться ситуация на Донбассе и второй пакет санкций в отношении контрабандистов.
Об этом сообщает Офис президента.
Ситуацию на Донбассе СНБО будет рассматривать в тайном режиме.
Также члены Совбеза рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
Кроме этого, рассматривать будут и другие вопросы, которые касаются экономической безопасности государства.
На заседании обсудят и кибербезопасность.
Обострение на Донбассе
В связи со стягиванием российских войск под украинскую границу, НАТО призвало РФ немедленно прекратить провокации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции подчеркнул, что альянс отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.