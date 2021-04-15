Как написать запрос в архив

Причины обращения граждан в архив могут быть разными: от подтверждения трудового стажа до составления генеалогического древа.

По украинскому законодательству в соответствующее учреждение может обратиться любой, в том числе иностранец. Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать запрос в архив.