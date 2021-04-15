Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Назаренко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №163/2021 появился на сайте Офиса президента 15 апреля. Отмечается, что политика уволили от должности согласно поданному им заявлению.

В то же время глава государства подписал еще один указ №164/2021. Этим документом он возложил временное исполнение обязанностей главы Кировоградской ОГА на Жалдака Валерия Александровича.

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Увольнение послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Украины в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве из-за плановой ротации дипломатов.

Представитель МИД Олег Николенко объяснил, что в украинской дипломатической службе послы работают в одной стране около пяти лет, однако часть дипломатов превысила этот срок.

Фото: Андрей Назаренко