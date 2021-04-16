Смогут ли санкции США приструнить Россию

США всерьез взялись за вопрос санкций в отношении России после прихода к власти администрации президента Джозефа Байдена. Новые санкции от наших союзников связаны в основном с вмешательствами в выборы и кибератаками.

Однако не исключено, что они могут быть предупреждением, чтобы РФ понимала, что в случае дальнейшей эскалации на Донбассе введут дополнительные ограничения.

Но действительно ли новых санкций Соединенных Штатов достаточно для того, чтобы усмирить агрессию России?

Факты ICTV рассказывают, какие последствия для России несут санкции США и есть ли от них польза Украине.

Предупредительный “выстрел”

Еще во время первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, Байден предупредил его о том, что Соединенные Штаты расследуют вмешательства России в выборы и возможные кибератаки с ее стороны.

А в недавнем разговоре с российским лидером глава США даже сообщил о том, что нашли доказательства этих вмешательств и готовы к ответу на них – санкциям.

Это дало России возможность подготовиться к этим ограничениям. Да, куда именно ударят санкции в РФ не знали, однако быстрая реакция дипломатов свидетельствует о том, что какие-то шаги в этом направлении прорабатывали. Россия уже через несколько минут после введения санкций пообещала не затягивать с ответом, но в чем он будет выражаться – трудно сказать.

Однако то, что сейчас происходит – только начало. Байден уже сказал, что значительно “смягчил” ответ на действия РФ.

– Я сказал Путину, что мы ответим на ненадлежащие действия России пропорционально, я мог бы зайти дальше с санкциями, но не хочу этого, – сообщил президент США во время обращения.

В комментарии Фактам ICTV политолог Олег Саакян сказал, что заявление главы США – попытка подтолкнуть Россию к решению проблем в отношениях между странами.

Да, ситуация в Украине также играет роль, но она не является ключевой в вопросе введения дальнейших санкций.

– Санкции являются инструментом влияния на РФ. Администрация Байдена взяла курс на развитие конструктивных отношений с прогнозируемой Россией. Так чередуют кнут и пряник, чтобы побудить РФ к определенной конструкции договоренностей по вопросам договора о ракетах средней и большой дальности, Ирана, Сирии, китайских отношений и тому подобное. Эти вопросы для США не менее важны, чем Украина, и там они видят роль РФ. Санкции не бьют критически по России и ее режиму, но сжимают петлю вокруг путинского режима, – говорит политолог.

В то же время политолог Игорь Рейтерович отмечает, что для Украины эти санкции – позитивный сигнал, ведь мы давно говорили о таких ограничениях.

– В несколько отдаленной перспективе эти санкции нанесут значительный ущерб непосредственно экономике РФ. Когда мы говорили о санкциях, которые вводились исключительно в контексте Украины, предполагалось, что они должны бить по карману России. Вот эти санкции по ней и ударят. Другой вопрос – как Россия будет реагировать и не будет ли пытаться надавить на Украину. Я думаю, что они это будут делать, ведь все равно отказывают в субъектности и считают, что нет противостояния с Украиной, а есть противостояние с США, – объясняет Рейтерович.

Худшее, что может сделать в этой ситуации Россия – продемонстрировать “силу” на Донбассе, обострив ситуацию еще больше. Но такой шаг не останется без ответа.

По мнению Саакяна, следующие ограничения будут привязаны, в частности, к ситуации вокруг агрессивных действий РФ против Украины, но не ограничатся ими. Также их могут ввести, если Кремль не пойдет на прямой контакт с Соединенными Штатами и продолжит свою агрессивную политику против них.

Реальные последствия

Далеко не все санкции, которые 15 апреля ввели Соединенные Штаты, будут очень действенными. В целом речь идет о российских технологических компаниях и физических и юридических лицах, причастных к оккупации Крыма или пытавшимся повлиять на выборы президента США в 2020 году.

Однако в них есть один пункт, который немаловажен – запрет финучреждениям США участвовать в покупке российских гособлигаций с 14 июня.

В Соединенных Штатах надеются, что так смогут ударить по росту ВВП России, ее рынках, и заставят тратить резервы.

По мнению экономиста Алексея Куща, санкции являются своеобразным предупреждением для России, которое подтолкнет ее к изменению экономики.

– Санкции против покупок на первичном рынке облигаций федерального займа достаточно болезненные, ведь с 2012 года удельный вес нерезидентов на рынке ОФЗ вырос до 30%. Если общая сума сейчас порядка 8-9 трлн рублей, то около 3 трлн рублей принадлежит нерезидентам… Но российские банки могут выступать посредниками – покупать ОФЗ при первичном размещении и продавать их нерезидентам. Для России это не проблема, но такой себе “желтый свет” перед включением “красного”… Даже если США запретят своим нерезидентам покупать ОФЗ на вторичном рынке – это приведет к тому, что россиян подтолкнут, как бы это парадоксально и смешно не звучало, к применению более прогрессивных методов управления долгом, – объясняет Кущ.

Но у США остается механизм, который нанесет значительный ущерб российской экономике – отключение от SWIFT. По мнению Куща, это станет началом прямого противостояния интересов Соединенных Штатов и РФ.

Фактически, мы можем увидеть что-то вроде иранского сценария санкций, который продолжается уже около 40 лет. Но в этом также кроется и проблема. Даже несмотря на такие длительные санкции, Иран продолжает свою политику.

– Отключение системы SWIFT, с учетом, что в России сейчас рыночная экономика, не приведет к ее разрушению. Оно приведет к видоизменениям. Иран находится под санкциями лет 40. Уровень жизни там не очень высокий, но по некоторым параметрам экономического развития превосходит Украину. Поэтому отключение от SWIFT увеличит транзакционные сдержки российского бизнеса и населения, приведет к большим технологическим неудобствам, им придется проводить операции через Китай… Но экономика не остановится. РФ потеряет темп развития и способность к модернизации, – говорит экономист.

Выгода для Украины

Хотя США вводят санкции против России из-за непосредственного воздействия на нее, Украина может расценивать эти действия как готовность союзников прибегнуть к новому давлению на государство-агрессора, если ситуация на Донбассе будет выходить из-под контроля.

Особенно наших партнеров на континенте – НАТО и ЕС, – которые положительно оценили новые санкции и призвали Россию остановить агрессивное поведение, в частности против Украины, и выполнять свои международные обязательства.

Наша самая большая надежда сейчас – влияние санкций на поведение России на границе с Украиной и на оккупированных территориях. Даже во время своей речи Байден привязал ограничения к нашей стране.

– Байден сказал, что США могли ввести гораздо более жесткие санкции и привязал это к Украине. Они дают сигнал России: вы можете остановиться и начать деэскалацию. Если вы этого не сделаете – будут следующие шаги с нашей стороны. России могут сделать больно, и это было заметно по реакции представителей внешнеполитического ведомства РФ. Но намек прозвучал следующий: будете наступать в Украине – получите большее наказание. Начиная с отключения от SWIFT и заканчивая тем, что связано с ведением экономической деятельности РФ, – объясняет Рейтерович.

Но Россия давно доказала, что будет преследовать исключительно свои цели, даже несмотря на обнищание собственного населения.

Вопрос в том, как ситуацию оценят в Кремле. Если Путин увидит в этом прямую угрозу своим рейтингам, то деэскалация возможна, но под “соусом победы”.

– Если мы увидим некоторое уменьшение давления на РФ, то это будет происходить за счет, например, Северного потока-2, что будет зависеть также от позиции парламента США … С другой стороны, могут быть договоренности по сирийскому направлению и договорах по оружию. Здесь могут создать пространство для символических побед России, как это сделали с отменой прохода американских кораблей в Черное море, – считает Саакян.

Санкции США должны стать для России предупреждением и сигналом о сплоченности всего мира не только в вопросах собственной защиты, но и поддержки Украины.

Реакция агрессора может быть непредсказуемой, но Украина и мир готовы к любому сценарию. И чем дальше будет заходить Россия – тем больше ограничений мы будем видеть.

Вопрос в том, где она остановится. А это уже будет зависеть от самих россиян и того, насколько сильно в их головах засела пропаганда.