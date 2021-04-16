В Украине несколько снизилась стоимость доллара и евро. По состоянию на 16 апреля 2021 Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,95 грн за единицу. Это на две копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Цена на евро в Украине упала на одну копейку. Сейчас стоимость европейской валюты составляет 33,46 грн.

Курс валют НБУ на 16 апреля 2021

$1 — 27,95 грн;

€1 — 33,46 грн;

1 польский злотый — 7,34 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн.

Прогноз по курсу доллара на пять лет

Международный валютный фонд дал прогноз по курсу американской валюты в Украине на ближайшие пять лет. По мнению экспертов, в 2021 году доллар в Украине будет колебаться в пределах 27,98 грн за единицу.

В течение следующих двух лет доллар может подешеветь до 27,59 грн. Подробнее, каким будет курс доллара в Украине, читайте на Фактах ICTV.