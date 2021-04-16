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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро упали в цене: курс валют в Украине 16 апреля

В Украине несколько снизилась стоимость доллара и евро. По состоянию на 16 апреля 2021 Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,95 грн за единицу. Это на две копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

гроші, бюджет, бабло

Цена на евро в Украине упала на одну копейку. Сейчас стоимость европейской валюты составляет 33,46 грн.

Курс валют НБУ на 16 апреля 2021

  • $1 — 27,95 грн;
  • €1 — 33,46 грн;
  • 1 польский злотый — 7,34 грн;
  • 10 российских рублей — 3,64 грн.

курс валют НБУ 16 квітня

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Прогноз по курсу доллара на пять лет

Международный валютный фонд дал прогноз по курсу американской валюты в Украине на ближайшие пять лет. По мнению экспертов, в 2021 году доллар в Украине будет колебаться в пределах 27,98 грн за единицу.

В течение следующих двух лет доллар может подешеветь до 27,59 грн. Подробнее, каким будет курс доллара в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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