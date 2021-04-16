В пятницу 16 апреля погода в Украине будет дождливой и ветреной (7-12 м/c). Осадки пройдут во всех регионах, температура воздуха днем ​​будет колебаться от +5 до +16.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2021

На юге Украины дожди и днем, и ночью. В дневное время суток температура воздуха составит +10, +13, ночью похолодает максимум до +4.

На востоке также дождь, днем ​​+12, +16, ночью +5, +7. В северных регионах ожидается от +9 до +13, в ночное время суток температура воздуха составит +4, +7. Осадки в виде дождя пройдут и днем, и ночью.

На западе Украины прогнозируют от +6 до +11 днем, ночью от +2 до +6. В регионе также будет дождь. В центральных районах тоже осадки, днем ​​от +8 до +13, в ночное время суток +4, +6.

В Киеве ожидается дождь, днем ​​столбик термометра будет показывать +10, +12, ночью — +5, +7.

Погода на Пасху

По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, погода на Пасху будет прохладной. По его словам, в мае не стоит ожидать привычной жары.

В течение месяца пройдет несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху в Украине, смотрите на Фактах ICTV.