В пятницу 16 апреля погода в Украине будет дождливой и ветреной (7-12 м/c). Осадки пройдут во всех регионах, температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +16.
Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2021
На юге Украины дожди и днем, и ночью. В дневное время суток температура воздуха составит +10, +13, ночью похолодает максимум до +4.
На востоке также дождь, днем +12, +16, ночью +5, +7. В северных регионах ожидается от +9 до +13, в ночное время суток температура воздуха составит +4, +7. Осадки в виде дождя пройдут и днем, и ночью.
На западе Украины прогнозируют от +6 до +11 днем, ночью от +2 до +6. В регионе также будет дождь. В центральных районах тоже осадки, днем от +8 до +13, в ночное время суток +4, +6.
В Киеве ожидается дождь, днем столбик термометра будет показывать +10, +12, ночью — +5, +7.
Погода на Пасху
По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, погода на Пасху будет прохладной. По его словам, в мае не стоит ожидать привычной жары.
В течение месяца пройдет несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху в Украине, смотрите на Фактах ICTV.