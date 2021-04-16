Минобороны совершенствует механизм по качественному снабжению питания армии

Министерство обороны держит на постоянном контроле разными органами вопросы питания военнослужащих, качество продуктов питания и организацию питания в Вооруженных Силах.

При этом на сегодня во всех структурах действует механизм по замене некачественных продуктов и ведению претензионной работы.

Структура работы всех задействованных в процессе звеньев выстраивается так, что им будет невыгодно поставлять некачественные продукты в пределах пищевого обеспечения войск.

Об этом 14 апреля на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон, передает Армия.Информ.

Одним из затронутых вопросов на рассмотрении Комитета было обсуждение организации питания в Вооруженных Силах Украины.

— Вопрос питания — это вопрос обороноспособности армии. Если военный сыт, он имеет возможность выполнять свои обязанности. Именно поэтому качество продуктов питания и организация питания Вооруженных Сил — вопрос, который мы держим на постоянном контроле, — отметил Игорь Халимон.

При этом, по словам замминистра обороны, вопросом контроля качества продуктов занимаются соответствующие должностные лица как Минобороны, так и Вооруженных Сил.

К контролю качества привлекаются Главная инспекция Минобороны, Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

А также — Департамент государственных закупок и поставки материальных средств Минобороны совместно с Центральным управлением контроля качества и командованием Сил логистики ВСУ, подразделениями ветеринарной медицины и другими.

Кроме того, с целью оперативного выявления нарушений представители Министерства обороны и заместитель министра лично регулярно осуществляют плановые и внеплановые проверки состояния организации питания.

Первым и главным звеном контроля качества продуктов, попадающих на стол военнослужащих, являются командиры подразделений, которые непосредственно отвечают за подчиненный личный состав.

Соответствующие должностные лица воинских частей должны осуществлять контроль количества и качества поставляемых продуктов, а также контролировать условия хранения продуктов и организацию приготовления пищи.

В случае доставки некачественных продуктов их должны возвращать поставщику.

По словам Игоря Халимона, в Минобороны существует реально работающий механизм по замене некачественных продуктов и ведению претензионной работы. Пока некачественный продукт заменяют, военным готовят другие блюда из меню каталога.

Стоимость некачественных продуктов отминусовывают от стоимости привезенных продуктов и не принимают на баланс части. Но если в пассиве компании накапливаются определенные замечания, она рискует быть оштрафованной за ненадлежащее исполнение обязательств.

В некоторых случаях может быть расторгнут договор. Поэтому компания заинтересована в поставке качественных продуктов.

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