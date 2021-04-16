Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) открывает возможности для возвращения мира. Ведь реформ недостаточно для прекращения расширения российской агрессии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

— Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого — дать нам План действий по членству в НАТО, — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сдерживают единую агрессию в Европе. Бойцы выстояли уже более семи лет и постоянно совершенствуются.

— Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными и проводят тренинги, — добавил он.

По словам Зеленского, украинцы понимают, что должны соответствовать стандартам НАТО. Поэтому в стране проводят все необходимые реформы.

— Но нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда очевидно, что они не способны остановить распространение российской агрессии, — заявил он.

Кроме того, президент сказал, что для установления мира и для прекращения распространения войны нужно — реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берут стороны.

— Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же, — подчеркнул он.

Агрессия РФ

Страны мира, включая США, продолжают выражать поддержку Украине из-за обострения ситуации на востоке страны.

Раскритиковали действия РФ и представители НАТО.

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