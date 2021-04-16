Сейчас нет никаких оснований для введения военного положения в Украине.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

— По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет, — заверил Дмитрий Разумков.

Однако, по его словам, Верховная Рада будет отстаивать интересы Украины, если возникнут вопросы обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.

Обострение ситуации на Востоке Украины

Из-за скопления войск России возле восточных границ Украины и на территории оккупированного Крыма отношения между Москвой и Киевом обострились.

В то же время западные партнеры из ЕС и США поддержали Украину.

Подробнее об обострении ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: 4 канал

Фото: Верховная Рада