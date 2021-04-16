Сейчас нет никаких оснований для введения военного положения в Украине.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
— По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет, — заверил Дмитрий Разумков.
Однако, по его словам, Верховная Рада будет отстаивать интересы Украины, если возникнут вопросы обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.
Обострение ситуации на Востоке Украины
Из-за скопления войск России возле восточных границ Украины и на территории оккупированного Крыма отношения между Москвой и Киевом обострились.
В то же время западные партнеры из ЕС и США поддержали Украину.
Подробнее об обострении ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.
Источник: 4 канал
Фото: Верховная Рада