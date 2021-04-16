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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Оснований для введения военного положения в Украине нет — Разумков

Сейчас нет никаких оснований для введения военного положения в Украине.

Дмитро Разумков у Литві

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

— По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет, — заверил Дмитрий Разумков.

Однако, по его словам, Верховная Рада будет отстаивать интересы Украины, если возникнут вопросы обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.

Обострение ситуации на Востоке Украины

Из-за скопления войск России возле восточных границ Украины и на территории оккупированного Крыма отношения между Москвой и Киевом обострились.

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В то же время западные партнеры из ЕС и США поддержали Украину.

Подробнее об обострении ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: 4 канал

Фото: Верховная Рада

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