РФ сейчас демонстрирует силу, подготовки к наступлению нет — Наев

Стягивание российских войск к границам Украины является демонстрацией сил со стороны Кремля.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

Наев отметил, что сейчас украинские войска не видят признаков подготовки РФ к открытому наступлению.

По его словам, для того, чтобы начать наступление, Россия сначала должна создать возле украинской границы ударные группы, которых сейчас вблизи территории Украины нет.

— Для (наступления — Ред.) возле государственной границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет, ударные группы не созданы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах проводят меры подготовки, которые называются — демонстрация силы, — отметил он.

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Украина не пойдет в наступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается поддаваться на запугивание и провокации РФ на линии разграничения в Донбассе.

Владимир Зеленский убежден, что Россия использует рычаг давления — политического, милитаризованного и психологического.