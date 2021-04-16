Предложение президента США Джо Байдена встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным правильное и своевременное.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга. По его мнению, этот диалог мог бы решить ряд вопросов.

— Я считаю, что это правильно (предложение Байдена встретиться с Путиным, — Ред.). Это очень вовремя и очень важно. Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Ведь иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие, — отметил президент.

Встреча Байдена и Путина

13 апреля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил президенту России встретиться в третьей стране.

Байден хочет встретиться в ближайшие месяцы, чтобы обсудить ряд вопросов, которые нужно решить странам.

СМИ сообщили, что уже четыре страны, среди которых Чехия, Финляндия, Австрия и Исландия, предложили предоставить площадку для встречи Байдена и Путина.