В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Его задача — укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

В то же время Киевская городская государственная администрация обновила интерактивную карту столицы, на которой изображены места с адресами подземных хранилищ.

В КГГА отмечают, что руководители организаций и владельцы этих сооружений при необходимости предоставят свободный доступ для укрытия.

На интерактивной карте доступны подземные хранилища во всех районах Киева. Некоторые из них расположены в учреждениях управления культуры, школьных и дошкольных учебных заведениях, а также в общежитиях и учреждениях здравоохранения.

Также хранилища расположены в метрополитене, подвальных помещениях жилых домов, подземных паркингах и других подземных сооружениях.

КГГА подсветили цветами флага Израиля

Здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами флага Израиля ко Дню независимости этого государства.

Световая инсталляция продолжалась с вечера 14 апреля до 6.00 утра 15 апреля. В КГГА отметили, что сотрудничество с Израилем очень важно, в то же время Украина гордится тем, что у нее есть такой надежный партнер как Израиль.