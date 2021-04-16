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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Укрзализныця назвала причину аварии Интерсити на Днепропетровщине

Причиной схода с рельсов поезда Интерсити Киев — Запорожье 29 марта стало грубое нарушение в содержании верхнего строения пути, говорится в результатах служебного расследования Укрзализныци.

Укрзализныця назвала причину аварии Интерсити на Днепропетровщине

Шестеро работников руководящего состава Приднепровской железной дороги будут уволены за несоблюдение требований, прописанных в нормативных документах.

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А также за несоблюдение инструкций по безопасной организации и выполнению работ и за то, что не приняли запретительные меры в случае невозможности выполнения необходимых ремонтных работ.

— Укрзализныця не потерпит грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае понесут заслуженное наказание, — отметил заместитель председателя Укрзализныци Иван Юрик.

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что предприятие решило расторгнуть трудовой договор с заместителем директора регионального филиала Приднепровская железная дорога.

Авария Интерсити

29 марта не далеко от поселка Славгород, в Днепропетровской области, сошли с рельсов шесть вагонов поезда Интерсити №732, который курсировал по маршруту Киев — Запорожье.

К счастью, пострадавших в аварии нет, хотя в вагонах находилось 88 пассажиров.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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