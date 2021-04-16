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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы на Закарпатье на майские праздники

Укрзализныця анонсировала запуск дополнительных 11 поездов на Закарпатье к Пасхе и майским праздникам.

Укрзалізниця поїзд

Об этом сообщил заместитель исполняющего обязанности председателя главы Укразализныци Иван Юрик.

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Юрик также напомнил, что в Закарпатской области недавно отменили красную зону и теперь туда регулярно курсируют 12 поездов дальнего следования.

Запуск 11 дополнительных рейсов Юрик анонсировал 16 апреля на брифинге в парламенте.

— Ожидаются майские, пасхальные праздники, поэтому хочу анонсировать, что мы будем запускать дополнительных 11 поездов в Закарпатье, — отметил чиновник.

Дополнительные рейсы будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Дополнительные поезда на Западную Украину

С сегодняшнего дня начинает курсировать поезд сообщением Львов — Ужгород, который был отменен еще год назад.

Поезд будет отбывать в 05.13 из Ужгорода, каждый день, кроме среды, и прибывать во Львов в 10.59.

В обратном направлении поезд также будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Отправление из Львова в 16.37, а прибытие в Ужгород в 22.22.

Цена билетов стартует с 75 грн.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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