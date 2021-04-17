PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

От Covid-19 умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.

От Covid-19 умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила, — отметил Кличко.

Читайте
Украина вошла в тройку стран Европы по смертности от Covid-19

Виктор Смирнов семь лет работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

— Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой, — добавил глава столицы.

Умер экс-гендиректор авиазавода Анатолий Мялица

Герой Украины, бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялица умер 5 апреля на 81 году жизни после продолжительной болезни.

Мялица на Харьковском авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка