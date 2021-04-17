От Covid-19 умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила, — отметил Кличко.

Виктор Смирнов семь лет работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

— Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой, — добавил глава столицы.

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