От Covid-19 умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила, — отметил Кличко.
Виктор Смирнов семь лет работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.
— Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой, — добавил глава столицы.
Умер экс-гендиректор авиазавода Анатолий Мялица
Герой Украины, бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялица умер 5 апреля на 81 году жизни после продолжительной болезни.
Мялица на Харьковском авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия.