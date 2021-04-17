Ветром надуло: в Киеве мотоциклист ездил по городу с женским бельем на номере

В Киеве мотоциклист прилепил на номерной знак женское белье. Копы шутку не оценили и оштрафовали водителя.
Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
— Патрульные почти ежедневно видят водителей, которые скрывают свой номерной знак на авто: закрашивают, клеят пленки и другие вещи. Мотоциклист, которого заметили инспекторы на улице Елены Телиги, все-таки сумел удивить, — отметили в полиции.
Водитель прилепил на табличку с номерным знаком женское белье. Мужчина пытался заверить копов, что довольно интимный предмет ему ветром надуло.
Однако полицейские в это оправдание не поверили и оштрафовали водителя на 850 грн по ч. 6 ст. 121 КУоАП.
В Киеве пассажир заблокировал движение трамвая
В конце марта в Киеве мужчина из-за отсутствия маски заблокировал движение трамвая. Инцидент произошел на Троещине.
Случайные прохожие заметили, что парень без маски вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.
Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину с колеи.