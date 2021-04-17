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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Ветром надуло: в Киеве мотоциклист ездил по городу с женским бельем на номере

В Киеве мотоциклист прилепил на номерной знак женское белье. Копы шутку не оценили и оштрафовали водителя.

Ветром надуло: в Киеве мотоциклист ездил по городу с женским бельем на номере

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

— Патрульные почти ежедневно видят водителей, которые скрывают свой номерной знак на авто: закрашивают, клеят пленки и другие вещи. Мотоциклист, которого заметили инспекторы на улице Елены Телиги, все-таки сумел удивить, — отметили в полиции.

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Водитель прилепил на табличку с номерным знаком женское белье. Мужчина пытался заверить копов, что довольно интимный предмет ему ветром надуло.

Однако полицейские в это оправдание не поверили и оштрафовали водителя на 850 грн по ч. 6 ст. 121 КУоАП.

В Киеве пассажир заблокировал движение трамвая

В конце марта в Киеве мужчина из-за отсутствия маски заблокировал движение трамвая. Инцидент произошел на Троещине.

Случайные прохожие заметили, что парень без маски вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.

Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину с колеи.

Источник: Патрульная полиция

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