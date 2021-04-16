Зеленский: Не думаю, что я тот, кого ожидал Путин на посту президента

Президент России Владимир Путин не ожидал посту президента Украины такого лидера, как Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский рассказал в интервью одному из французских изданий.

— Я не думаю, что я тот, кого он (Путин, — Ред.) ожидал. Потому что я — о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений.

Оккупированная территория Украины, поддержка боевиков — это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Здесь ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал, — сказал президент.