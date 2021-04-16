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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский: Не думаю, что я тот, кого ожидал Путин на посту президента

Президент России Владимир Путин не ожидал посту президента Украины такого лидера, как Владимир Зеленский.

володимир зеленський

Об этом Зеленский рассказал в интервью одному из французских изданий.

—  Я не думаю, что я тот, кого он (Путин, — Ред.) ожидал. Потому что я — о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений.

Оккупированная территория Украины, поддержка боевиков — это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Здесь ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал, — сказал президент.

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Зеленский о разговоре с Путиным

Накануне Владимир Зеленский заявил, что он пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, когда на Донбассе погибли четверо украинских военных.

Он подал соответствующий запрос, но ответа от Кремля так и не получил. По мнению Владимира Зеленского, это является показателем того, действительно ли Россия хочет завершить войну.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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