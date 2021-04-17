Умер украинский писатель Владимир Яворивский

Умер украинский писатель, политический деятель Владимир Яворивский. Ему было 79 лет.

Об этом сообщил писатель Василий Шкляр.

— Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: не верю. Не хочется верить и мне, — написал Шкляр.

По его словам, Яворивский фонтанировал энергией, несравненным юмором и удивительной работоспособностью.

— После романов о княгине Ольге, Ивана Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел. Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: папа ушел, — добавил писатель.

С октября 2001 года года по ноябрь 2011 год — председатель Национального союза писателей Украины. Лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко.

Источник: Василий Шкляр