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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Представители ЕС отправятся на Донбасс

Представители Европейского союза отправятся с визитом в Донбасс, а сопровождать их будет заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Представители ЕС отправятся на Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

На следующей неделе Донбасс посетят вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

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Во время встречи политики обсудят ряд вопросов, в частности возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

По словам Стефанчука, этот визит на Донбасс является свидетельством поддержки Украины.

Кулеба об эскалации на границе

15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обострение ситуации на российско-украинской границе будет стоить России слишком дорого.

РФ рассчитывает на появление иностранных боевых подразделений в Украине, чтобы получить повод для наступления.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что выступает против такого варианта развития событий на российско-украинской границе.

Источник: Верховная Рада

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