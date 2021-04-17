Представители ЕС отправятся на Донбасс

Представители Европейского союза отправятся с визитом в Донбасс, а сопровождать их будет заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

На следующей неделе Донбасс посетят вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

Во время встречи политики обсудят ряд вопросов, в частности возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

По словам Стефанчука, этот визит на Донбасс является свидетельством поддержки Украины.

Кулеба об эскалации на границе

15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обострение ситуации на российско-украинской границе будет стоить России слишком дорого.

РФ рассчитывает на появление иностранных боевых подразделений в Украине, чтобы получить повод для наступления.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что выступает против такого варианта развития событий на российско-украинской границе.