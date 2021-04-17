В Украине 17 апреля начали вакцинировать от коронавируса сотрудников органов системы Министерства внутренних дел. Правоохранителей будут прививать препаратом CoronaVac.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Первыми будут вакцинировать работников, больше всего контактирующих с людьми:

гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны;

подразделения Нацгвардии в зоне ООС;

работников общественной безопасности;

подразделения патрульной полиции.

Далее будут прививать всех сотрудников системы МВД:

Нацполицию;

ДСНС;

Нацгвардию;

пограничную службу;

Сервисные центры;

высшие учебные заведения;

экспертную службу;

сотрудников МВД.

Также медики будут вакцинировать семьи сотрудников МВД. В общем в правоохранительной системе планируют прививать около 800 тыс. человек.

По словам Авакова, прививки добровольные, но это необходимо сделать для тех, кто находится в зоне риска, выполняя профессиональные обязанности.

Министр отметил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Однако вакцинированы переносят заболевания в более легкой форме.

Вакцинация украинских спортсменов

В Украине в апреле будут вакцинировать от Covid-19 спортсменов. МОЗ предоставил квоту на препарат против коронавируса.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подчеркнул, что вакцинация — это личное желание каждого спортсмена.