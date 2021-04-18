Украинский военный получил осколочное ранение в результате обстрела российско-оккупационными войсками.

Состояние защитника – средней степени тяжести.

В течение суток 17 апреля было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону украинских позиций из противотанковой пушки МТ-12.

У Майорска, Новгородского, Зайцевого, Южного, Шумов и Луганского совершено обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков, Широкино, Авдеевки и Водяного, что в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7.00 18 апреля уже зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

В течение суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 4 217 транспортных средств и 5 101 человека.

В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям РФ и ее наемников доставлены два человека. Выявлено 68 административных правонарушений.

За указанный период полицейские раскрыли 14 преступлений.

Через контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на временно оккупированную территорию Украины проследовало 693 человека, на подконтрольную Украины территорию прибыло 596 человек.

Представители ЕС отправятся на Донбасс

17 апреля стало известно известно о том, что представители ЕС отправятся на Донбасс.

Вице-маршала Польши Малгожату Госевськую и вице-спикера Сейма Литвы Паулюса Саударґаса будет сопровождать заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Во время встречи политики обсудят возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

Источник: Штаб ООС