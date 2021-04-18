На Донбассе погиб украинский военный в результате обстрела боевиков

В результате обстрела российских наемников погиб украинский военнослужащий.

Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативную оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов по украинским позициям.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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Утром, 18 апреля, стало известно, что еще один украинский военный получил осколочное ранение в результате обстрела российско-оккупационными войсками. Состояние защитника — средней степени тяжести.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток