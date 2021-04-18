Погода на 18 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 18 апреля в Украине будет по-весеннему теплой, в большинстве областей ожидается солнце и переменная облачность.
Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость достигнет 3-8 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 18 апреля — в материале Фактов ICTV.
На Востоке во всех областях солнечно: ночная температура до 6°, днем местами до 15°.
На Западе тепло, дожди ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях: дневная температура составит до 14°, ночью до 6°.
На Юге тепло и безоблачно: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 15°, ночью до 8°.
На севере дожди пройдут на Сумщине, Черниговщине и Житомирщине: днем местами до 13°, ночью до 6°.
В Центре солнечно и тепло: ночью до 5°, днем до 14°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 13° днем, вечером столбик термометра опустится до 5°. Возможны дожди.
Погода в Украине в апреле 2021
В 2021 году погода в Украине в апреле будет умеренно весенней.
Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум 6°.
Во второй половине апреля синоптики прогнозируют обильные дожди во всех областях.