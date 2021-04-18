19 апреля Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины.

К обсуждению присоединятся министры иностранных дел всех 27 государств-членов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который примет участие в онлайн-заседании по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля, ознакомит коллег из Европейского Союза с актуальной ситуацией безопасности.

Также министр МИД предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Обострение ситуации на Донбассе

15 апреля приоритетным вопросом заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины было обострение ситуации на Донбассе.

Этот вопрос обсуждали тайно, поэтому подробностей президент Украины Владимир Зеленский не разглашал.

Всего на заседание СНБО было вынесено семь вопросов.